И так сойдёт: украинская армия оставила тщетные попытки внедрить стандарты НАТО

Приведение вооружённых сил Украины к стандартам НАТО невозможно. Вместо этого следует сделать упор на увеличение количества совместных военных учений со странами альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил недавно назначенный президентом Зеленским министр обороны Украины Андрей Таран.

Военачальник не пошёл прямо против обозначенной президентом генеральной линии, однако отметил, что внедрение натовских стандартов – дело весьма отдалённого будущего.

«Насущной необходимостью реформирования военной сферы остается и работа по внедрению в вооруженных силах Украины стандартов НАТО. В то же время, учитывая наши реалии, главной задачей министерства обороны, вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации вооруженных сил Украины к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности вооруженных сил Украины взаимодействовать с силами Альянса», – заявил Таран.

Отметим, на днях в Донбассе отреагировали на назначение Андрея Тарана министром обороны Украины, назвав его «разрушителем мира».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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