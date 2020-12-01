НАТО сколачивает многонациональную ударную группировку в Чёрном море

НАТО собирается усиленно наращивать присутствие в Черноморском регионе, активно привлекая военно-морские силы соседних с Россией стран: Грузии, Турции, Болгарии, Румынии и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом завил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, многонациональная группировка создаётся «в ответ на усиление России в Крыму»

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами – Украиной и Грузией, – что мы сделаем в среду с их министрами...

Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе – Грузией и Украиной, – а также тремя странами НАТО – Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», – приводит ТАСС слова Столтенберга.

Симферополь, Иван Капустин

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