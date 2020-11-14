Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на ближайшие 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план обороны представляет собой комплекс взаимоувязанных документов, обозначающих потенциальные риски и угрозы безопасности страны, определяющих развитие вооруженных сил и военного комплекса. Содержание плана засекречено.

При разработке плана на 2021-2025 годы Путин поручил Минобороны проанализировать и учесть произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире, а также уделить внимание потенциальным военным угрозам. Наибольшее беспокойство Кремля вызывает расширение военной инфраструктуры НАТО и разрушение системы контроля над ракетно-ядерным оружием.

Напомним, что первый план обороны России был утвержден в январе 2013 года. Действующий сейчас план вступил в силу с 1 января 2016 года. Новый план вводится в действие с 1 января 2021 года.

Москва, Игорь Юров

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