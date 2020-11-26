Мало не покажется: военные эксперты озвучили сценарий войны за Крым

Военные эксперты озвучили сценарий войны за Крым, если США решит нанести удар по полуострову с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе во время учений в Румынии США и их союзник по НАТО устроили демонстративные ракетные стрельбы на побережье Черного моря, развернув РСЗО в сторону Крыма. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что это просто игра на публику, и на самом деле полуострову ничего не угрожает.

«Американцы очень падкие до выдуманных сенсаций. Например, не так давно было такое: «пушка выстрелила гиперзвуковым снарядом». Но на деле оказалось – это уже известный подкалиберный снаряд, который летает до 2 км в секунду, – цитирует Леонкова «МК». – Теперь новая «сенсация» – привезли две установки на самолете, выгрузили, отстрелялись и ушли. Ух, ты! Если мы будем публиковать, как в России учения проводятся, когда войска целыми армиями перебрасывают с одного конца страны в другой, то больше говорить не о чем будет».

Американцы позиционируют HIMARS как оружие, которому не страшна контрбатарейная борьба, но Россия против реактивного огня использует совершенно другие методы, отмечает эксперт:

«В том регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули. Это раз. Дальше по ракетам, которые выпустили в нас, работают комплексы противовоздушной обороны, например, «Панцири» – они «умеют» сбивать снаряды РСЗО.

И три: откуда пальнули, туда летит уже что-то типа ракеты оперативно-тактического «Искандера». Она и накроет все, что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас. Ну и добавлю: если в том районе есть еще и наши самолеты, то «прилетит» по противнику еще и от них».

По мнению Леонкова, шоу в Румынии было устроено не столько для России, сколько для американского правительства: «Прошлый бюджет «проеден» – надо новых денег. Вот такая пиар-акция», – резюмировал эксперт.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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