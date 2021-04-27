Зеленскому припомнили, как он призывал всех украинцев ехать в Турцию

На Украине высмеивают президента Владимира Зеленского, призывавшего совсем недавно «наращивать и поддерживать туризм с Турцией».

Как известно, накануне турецкие власти объявили в стране трёхнедельный тотальный локдаун из-за небывалого распространения коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», теперь в соцсетях украинцы критикуют своего президента за беответственные политические заявления, чреватые большими проблемами для прислушавшихся к его рекомендациям граждан.

Напомним, 15 апреля президент Украины не удержался, чтобы не прокомментировать решение Москвы о прекращении авиасообщения с Турцией из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки в этой стране.

«Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией», – заявлял менее двух недель назад Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.21

Украина выслала российского консула из Одессы. / Оправдалась: глава Ялты заявила, что носит поддельные украшения и готова ими торговать. / В Симферополе совершил аварийную посадку борт из Москвы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»