Президент Турции подтвердил, что не признает Крым российским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма». Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Президент Турции также заявил, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против какой-либо третьей стороны. «Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал он.

Примечательно, что днем ранее Эрдоган обсудил ситуацию на Украине с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщала пресс-служба Кремля, глава российского государства изложил турецкому коллеге российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. При этом была «высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».

Стамбул, Светлана Антонова

Стамбул. Другие новости 10.04.21

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