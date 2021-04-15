Эрдоган отправил в Донбасс своих головорезов – российский военкор

Около 150 турецких спецназовцев прибыли в Мариуполь для возможной координации действий сирийских террористов против армии ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает проект @wargonzo российского военкора Семёна Пегова.

«Несмотря на заявления главы турецкого МИДа о нейтралитете по отношению к конфликту на Украине, жители Мариуполя зафиксировали прибытие в город порядка роты турецких военных.

По их словам, переброшенные в зону ООС турки на операторов дронов не очень похожи. По комплекции скорее напоминают бойцов спецназа.

Возможно, конечно, это какая-нибудь турецкая ЧВК, но вероятнее всего это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину. По карабахской схеме.

Вообще, как сообщают источники @wargonzo – именно на Мариупольском направлении наблюдается особенно масштабное скопление тяжелой техники, а также большое количество иностранных специалистов из стран НАТО.

Так что турки – это только вершина айсберга», – отмечает телеграм-канал Пегова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.04.21

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