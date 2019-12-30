Зеленский не смог лишить Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины»

Президент Зеленский не может лишить председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе украинского президента на электронную петицию, которая была размещена на сайте главы государства и набрала необходимые по закону 25 тысяч подписей.

В петиции содержалось требование лишить Медведчука почётного звания.

Зеленский объяснил, что для лишения бывшего должностного лица государственной награды, кроме обращения граждан, необходимы два условия: совершение им тяжкого преступления, подтверждённого вердиктом суда, или решение Совбеза Украины по представлению Верховной рады.

«Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в офис президента Украины не поступали», – написал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины пообещал «плохой конец» Виктору Медведчуку.

По его словам, У Киева есть некая компрометирующая информация о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» олигарха Медведчука и принадлежащих его политическим соратникам украинских телеканалов.

Зеленский заявил, что Медведчук использует свои связи с Москвой для повышения рейтинга партии «ОПЗЖ» на юго-востоке страны.

«Так кто пользуется пророссийской терминологией, чтобы повысить себе баллы? Партия господина Медведчука... Там ещё есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов. У нас есть ответы – объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится», – пригрозил Зеленский.

Отметим, это не первая угроза украинского президента в адрес своего «пророссийского» политического оппонента. Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Как известно, во время предвыборной кампании в Верховную Раду власти РФ открыто поддержали партию Виктора Медведчука и принимали в Москве её лидеров.

Как сообщал «Новый День», парламентская фракция президента Зеленского собирается внести в украинское уголовное право запрет любому лицу на несогласованные с киевским руководством поездки в Москву для переговоров с Кремлём.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», в частности, – Коломойского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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