Второй Порошенко! Медведчук бросил вызов Зеленскому

Партия кума президента России Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с резким заявлением против команды Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», фракция «ОПЗЖ» в Верховной Раде обвинила украинскую власть в преследовании свободы слова и продолжении тоталитарного курса режима Петра Порошенко.

«Очень быстро новые «слуги народа» начали двигаться по пути к тоталитарному режиму, который проложили их политические предшественники», – говорится в заявлении парламентской фракции.

Демарш оппозиционной платформы связан с тем, что президентская партия «Слуга народа» инициировала создание в Верховной Раде временной следственной комиссии для расследования деятельности телеканалов «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK», принадлежащих соратникам Виктора Медведчука.

«ОПЗЖ» потребовала от партии украинского президента прекратить «средневековую практику борьбы с инакомыслием».

Напомним, недавно президент Зеленский сообщил, что у Киева есть некая компрометирующая информация о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и принадлежащих его друзьям украинских телеканалов.

Между тем, на прошлой неделе Нацсовет по ТВ и радио Украины направил обращение в суд с предложением аннулировать лицензию телеканалу NewsOne.

Нацсовет преследует телеканал за то, что в одной из передач приглашённый депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Олег Волошин высказался за предоставление русскому языку регионального статуса, защиту прав русскоязычных, а также за предоставление ЛДНР особого статуса, как это и предусмотрено минскими соглашениями.

Регулирующий цензурный орган усмотрел в его словах признаки «разжигания межнациональной розни».

Ранее команда Зеленского инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов (в том числе и NewsOne) у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Сегодня президент Украины попытался снять с себя ответственность за преследование оппозиционных СМИ.

Как сообщал «Новый День», лидер партии «ОПЗЖ» принял самое активное участие и посредничество в состоявшемся накануне обмене заключёнными гражданами между Россией и Украиной.

Кроме того, Медведчук вместе со своим соратником Юрием Бойко несколько раз приезжали в Москву во время предвыборной кампании и делали различные совместные заявления с руководителями России, обещая украинцам всевозможные блага – от дешёвого газа до завершения войны в Донбассе.

По словам украинских экспертов, в команде Зеленского крайне раздражены активностью «чужих Медведчуков» на российском направлении и собираются полностью монополизировать отношения с Кремлём в интересах «своих олигархов», в частности, – Игоря Коломойского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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