Украинский Нацсовет по ТВ потребовал лишить лицензии телеканал NewsOne

Нацсовет по ТВ и радио Украины направил обращение в суд с предложением аннулировать лицензию телеканалу NewsOne, который неугоден сегодняшнему киевскому режиму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», решение по итогам заседания зачитала первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимюк.

«Признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», – объявила чиновница.

Телеканалу позволили работать «до вердикта суда». Решение принято единогласно. Между тем, наблюдатели не удивлены результатом заседания, так как Нацсовет на сто процентов состоит из ярых националистов.

Напомним, украинский Нацсовет по ТВ и радио преследует телеканал NewsOne за то, что в одной из передач приглашённый депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Олег Волошин высказался за предоставление русскому языку регионального статуса, защиту прав русскоязычных, а также за предоставление ЛДНР особого статуса, как это и предусмотрено минскими соглашениями.

Регулирующий цензурный орган усмотрел в его словах признаки «разжигания межнациональной розни».

Как сообщал «Новый День», сегодня на заседании украинского Нацсовета произошла яростная перепалка и стычка между защитниками телеканала NewsOne и их оппонентами – националистами-русофобами.

Ранее команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов ( в том числе и NewsOne) у бизнесменов, близких к лидеру партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку.

https://newdaynews.ru/crimea/670808.html

Симферополь, Валентин Карамазов

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