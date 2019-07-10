«Телемост» с Украиной состоится в России

Отменённый ранее украинским каналом «NewsOne» телемост между российской и украинской аудиториями состоится в пятницу в Москве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», идею поддержал владелец телеканала NewsOne, член политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат верховной Рады Тарас Козак.

«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», – одобрительно констатировал Козак.

«Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», – добавил бизнесмен.

Сообщается, что «телемост» пройдёт в изменённом формате в студии ВГТРК, куда приглашены украинские участники, которые специально прибудут в Москву.

Как сообщал «Новый День», телеканал NewsOne вместе с телеканалом «Россия-1» собирались провести телемост «Надо поговорить». Мероприятие, запланированное на 12 июля, было призвано стать аналогом первого в истории телемоста между СССР и США, состоявшегося в 1982 году с использованием космических средств связи. На этот раз анонсировался двухчасовой откровенный разговор без посредников между простыми жителями Украины и России. Однако идея ужасно не понравилась украинским националистам. Они даже выдвинули президенту Владимиру Зеленскому ультиматум: либо он в течение суток «решает проблему», либо они (националисты) сами с ней разберутся.

Зеленский назвал телемост провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом. Между тем, сотрудникам телеканал NewsOne и их семьям начали поступать угрозы, в том числе и физической расправы, сам канал начали травить в прессе и соцсетях.

«Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», – заявили представители NewsOne и отменили телемост.

Позже Генеральная прокуратура Украины завела дело о покушении на совершение государственной измены против телеканала NewsOne за инициативу проведения телемоста Украина – Россия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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