Украинским СМИ законодательно запретят цитировать Путина

Министерство культуры Украины и Верховная рада подготовили совместный законопроект, запрещающий объективное освещение в СМИ ситуации в Донбассе, Крыму и материковой России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующая копия документа оказалась в руках журналистов украинского издания «Страна.УА».

Кроме того, запрещены цитаты президента России и других российских политиков, где они говорят о Крыме, Донбассе и РФ в позитивном ключе.

Любое освещение из России событий в Донбассе и Крыму, например, восстановление объектов и городов или недавнее открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост – также будут запрещены, так как «не отражают в полной мере поведение страны-агрессора».

«Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности», – отмечают авторы документа, имея в виду, что разрешены к публикациям только негативные события из России.

В законопроекте перечисляются строгие запреты для украинских журналистов.

«1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций – в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), в которых участвуют лица, внесенные в перечень угроз медиа-пространству Украины», – написано в законопроекте.

Под тотальный запрет подпадает также любая положительная и просто объективная информация об СССР.

Предусматривается, что СМИ, нарушившие закон, буду заблокированы контролирующим органом до решения суда.

Отметим, что администрация Зеленского давно ведёт борьбу с рядом телеканалов и изданий, которые пытаются сбалансированно освещать российско-украинские отношения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.19

Китай претендует на один из самых лакомых «кусков» Крыма. / Большая часть туристов будет ездить в Крым на поездах, но турпоток увеличится незначительно. / Госкомцен Крыма озвучил тарифы для населения на 2020 год. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»