Поклонская призвала Россию избавиться от ненависти к Украине и больше не показывать по ТВ украинских нацистов

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что Россия зациклилась на украинских нацистах и, соответственно, погрязла в ненависти к Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своим мнением Поклонская поделилась в телеграм-канале.

По словам депутата от «Единой России», российское телевидение не приглашает в эфир «настоящих украинцев», а показывает только «ряженых шутов, нацистов и прочий балаган». Отчего у российского телезрителя, по её мнению, создаётся неадекватное представление об Украине и просыпается ненависть к соседней стране.

«Ненависть и жестокость» Украины и России друг к другу Поклонская считает «обоюдной».

«Мы тут просим российские каналы охладить пыл в плане освещения украинской темы. Говорим: хватит уже показывать ряженых шутов, нацистов и прочий балаган. Позовите настоящих украинцев, уважающих и способных достойно представлять свою страну (поверьте, такие есть)», – заявила Поклонская, намекнув, что не стоит уподобляться украинским властям, которые разрабатывают сейчас закон о запрете объективной информации о России.

«Нашим странам давно уже пора избавиться от обоюдной ненависти и жестокости и прийти к миру. Повторю ещё раз: мы – один народ, наши страны должны развиваться вместе и процветать, оставаясь суверенными государствами и братьями», – резюмировала Поклонская.

Отметим, что появление в российском эфире украинских неонацистов не в последнюю очередь связано с тем, что националистическая «партия войны» соседней страны на протяжении пяти лет держит на границе с Донбассом стотысячную армейскую группировку, которая ежедневно обстреливает города и сёла ЛДНР.

Между тем, по данным главы ДНР Дениса Пушилина, в первые полгода правления президента Зеленского количество обстрелов Донбасса значительно возросло в сравнении с последними шестью месяцами руководства Петра Порошенко.

С другой стороны, из слов Поклонской следует, что постоянно мелькающие в российском телеэфире умеренные украинские политики, эксперты и политологи – не являются «настоящими украинцами». В том числе, такие, как всем известный «самый адекватный политолог Украины» Михаил Погребинский или кум президента Путина, лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Напомним, активная в прошлом участница событий Русской весны в Крыму Наталья Поклонская в последнее время часто вспоминает о том, что она «коренная украинка», и просит россиян использовать принятый в «Незалежной» вариант произношения «В Украине», вместо грамотного русского – «На Украине».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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