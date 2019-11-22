С «Няш-Мяш» покончено: Поклонская заговорила «в Украине» и выступила за аборты

Символ отечественной ортодоксальности, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы от партии власти Наталья Поклонская неожиданно увлеклась леволиберальными идеями.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», метаморфозу в поведении недавней блюстительницы государственных устоев заметили на оппозиционном телеканале «Дождь» и пригласили глубоко религиозную поклонницу императора Николая Романова на беседу в студию.
В разговоре с ведущей Поклонская выступила за безусловное право женщин на аборты и поддержала радикальную редакцию закона против домашнего насилия в отношении женщин.
Кроме того, активная участница событий Русской весны в Крыму заявила, что жителям России следует использовать принятый в «Незалежной» вариант «В» Украине, вместо грамотного русского – «На» Украине.
Напомним, недавно Наталья Поклонская назвала себя «коренной украинкой» и выступила в защиту «неканоничного» праздника «Хэллоуин».
Фото пользователя Фейсбук Натальи Поклонской
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 22.11.19
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