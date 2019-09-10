Зеленский снял с себя ответственность за преследование телеканала NewsOne

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет права и полномочий на «закрытие телеканалов».

Как передаёт корреспондент «РИА «Новый День», об этом он сказал во время поездки в Ровенскую область, отвечая на вопрос сотрудницы NewsOne.

«Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», – объяснил Зеленский.

Между тем, журналистку не интересовало отношение Зеленского к свободе слова и собирается ли он сам закрывать NewsOne. Вопрос был задан прямо: допустит ли он, как президент, лишение телеканала лицензии.

В результате так и не удалось выяснить, что означает ответ главы государства: он не собирается вмешиваться или, всё-таки, не позволит националистически настроенным чиновникам преследовать СМИ.

Напомним, на прошлой неделе Нацсовет по ТВ и радио Украины направил обращение в суд с предложением аннулировать лицензию телеканалу NewsOne, который неугоден сегодняшнему киевскому режиму.

Нацсовет преследует телеканал NewsOne за то, что в одной из передач приглашённый депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Олег Волошин высказался за предоставление русскому языку регионального статуса, защиту прав русскоязычных, а также за предоставление ЛДНР особого статуса, как это и предусмотрено минскими соглашениями.

Регулирующий цензурный орган усмотрел в его словах признаки «разжигания межнациональной розни».

Ранее команда Зеленского инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов (в том числе и NewsOne) у бизнесменов, близких к лидеру партии «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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