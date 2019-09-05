Русскоязычный Рабинович поставил на уши украинский Нацсовет по ТВ

На заседании украинского Нацсовета по ТВ и радио, где сегодня рассматривался вопрос о последнем предупреждении (перед лишением лицензии) телеканалу NewsOne, произошла яростная перепалка и стычка между защитниками канала и их оппонентами – националистами-русофобами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Конфликт вспыхнул сразу же, как только депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Вадим Рабинович начал своё выступление в защиту NewsOne на русском языке.

Первой на депутата накинулась член Нацсовета Ольга Герасимюк, в категоричной форме потребовав от него «розмовляты украинскою». Рабинович наотрез отказался и попросил переводчика.

За него вступился другой народный депутат от «ОПЗЖ» Олег Волошин, который заявил, что даже в Верховной Раде не запрещают говорить по-русски.

Тут уже вскочили со своих мест присутствовавшие на заседании националистически настроенные активисты и политики. Конфликт вспыхнул с новой силой и переместился из зала в коридор. В заседании был объявлен перерыв.

Между тем, в короткой, но ожесточённой стычке приняли участие шесть человек – по три от каждой стороны. На шум прибежали полицейские и не позволили конфликтующим нанести друг другу серьёзные увечья.

Спустя некоторое время заседание продолжилось.

Напомним, украинский Нацсовет по ТВ и радио преследует телеканал NewsOne за то, что в одной из передач приглашённый депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Олег волошин высказался за предоставление русскому языку регионального статуса, защиту прав русскоязычных, а также за предоставление ЛДНР особого статуса, как это и предусмотрено минскими соглашениями.

Нацсовет усмотрел в его словах признаки «разжигания межнациональной розни».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.19

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