Донецкие республики передали Украине четырёх пленных

Руководители ЛНР и ДНР приняли решение передать главе политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку четырёх осуждённых украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», передача состоится в Минске, где проходят переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе.

«Сегодня 27.06.2019 г. Состоялись прямые переговоры между Главой политсовета партии Опозиционная платформа «За жизнь» Виктором Медведчуком и руководителями непризнанных республик ДНР и ЛНР Пушилиным Д.В. и Пасечником Л.И. 1. Обсуждался ход выполнения Минских соглашений. 2. Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-х из них военнослужащих) удерживаемых в Донецке и Луганске», – написал в Фейсбуке член партии Медведчука Вадим Рабинович.

В опубликованном списке значатся украинские граждане Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев.

Отметим, что пока не сообщается, была ли передача четырёх украинцев исключительно актом доброй воли руководителей ЛДНР или есть какие-то неофициальные договорённости о встречных шагах с украинской стороны.

Фото пользователя Фейсбук Вадима Рабиновича

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни он, ни его представители не будут вести прямые переговоры с лидерами Донбасса, назвав их «террористами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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