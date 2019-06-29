СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сам арестованный, 31-летний Дмитрий Великий, которому удалось связаться с журналистами.

«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», – расссказал пострадавший от действий украинских силовиков.

«Были еще какие-то операторы, еще они поснимали. Было смешно, потому что было несколько дублей... Я никуда не прятался и говорил, что хочу пообщаться с нашими структурами, потому что у меня есть информация о ребятах, которые там (в ЛДНР) находятся», – заявил Великий.

Сообщается, что из СБУ Дмитрий Великий был переправлен в украинскую военную прокуратуру, а затем в отделение полиции города Павлограда.

Украинские силовики обвиняют военнослужащего в том, что он попал в плен к ополчению ДНР не в результате захвата на посту, а после дезертирства с передовой.

Дмитрий Великий был пленён 11 сентября 2016 года и приговорён судом ДНР к 15 годам лишения свободы за терроризм.

Однако выяснилось, что военная прокуратура «Незалежной» всё это время разыскивала его за дезертирство.

Дмитрий Великий. Фото: «Страна.УА»

Напомним, 27 июня руководители ЛНР и ДНР приняли решение передать главе украинского политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку четырёх осуждённых украинцев.

В опубликованном списке значатся украинские граждане Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. Все они вчера прибыли на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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