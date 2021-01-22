Официальный Киев не дал вылететь самолёту за украинскими пленными в Донбассе

Только государство имеет право заниматься освобождением удерживаемых в Донбассе граждан Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Зеленского на минских переговорах по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

Напомним, ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже договорился с ДНР и ЛНР о транспортировке украинских пленных из Донбасса в Киев.

Однако власти Украины запретили вылет борта из Киева. Кравчук объяснил это слишком сложной логистикой перелётов, на что команда Медвечука якобы не имеет разрешения, а так же «недостатком сведений» о самих пленных.

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?

Это же не просто путешествие на лошадях – это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», – отрезал Кравчук и добавил, что возвращением и перевозкой удерживаемых лиц имеет право заниматься только государство, а не «частное лицо по фамилии Медведчук».

При этом он обвинил ДНР и ЛНР в «нежелании заниматься обменом пленных».

Отметим, власти ДНР и ЛНР согласились по просьбе Медведчука передать ему группу пленных в одностороннем порядке, исходя из «доброй воли».

Симферополь, Валентин Карамазов

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