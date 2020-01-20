На Украине всех русскоязычных учителей заставят перейти на мову

На Украине объявлена широкомасштабная переквалификация русскоязычных учителей. «Подтянуть терминологию на государственном языке» преподавателей школ заставят на летних курсах «повышения квалификации», чтобы к началу учебного 2020 года они могли обучать детей исключительно «українською мовою».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр образования и науки «Незалежной» Анна Новосад.

«Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке», – цитирует министра «Интерфакс-Украина».

«Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу – для того, чтобы они улучшили свои знания языка», – подчеркнула Новосад, отвечая на вопрос о возможных сложностях с адаптацией учеников к новой языковой реальности.

При этом министр объяснила ускоренный перевод русских школ на украинский, в отличие от венгерских и польских, тем, что русскоязычным школьникам «проще» перейти на мову.

«Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным», – заверила Новосад.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.20

Крым и Севастополь разграничили территорию. / В Крыму выросло число безработных. / Скандальный крымский бизнесмен проиграл кассационный суд по делу о конструкции, возведенной на чужой земле. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»