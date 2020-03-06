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Пятница, 6 марта 2020, 17:07 мск

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Украинский язык лишён статуса государственного в Донбассе

Парламент ДНР. Фото: «Донецкое агентство новостей»

Единственным государственным языком на территории Донецкой народной республики будет русский язык.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Народный Совет ДНР.

Депутаты республики внесли соответствующие поправки в конституцию страны. Преподавание на украинском языке сохраняется.

«Исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования...

В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей», – отмечается в преамбуле постановления.

Отметим, что на Украине, по недавним опросам, 73% граждан выступают за возвращение преподавания в школах на русском языке.

Между тем, власти Украины объявили широкомасштабную переквалификацию русскоязычных учителей. «Подтянуть терминологию на государственном языке» преподавателей школ заставят на летних курсах «повышения квалификации», чтобы к началу учебного 2020 года они могли обучать детей исключительно «українською мовою».

Симферополь, Валентин Карамазов

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