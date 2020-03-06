Украинский язык лишён статуса государственного в Донбассе

Единственным государственным языком на территории Донецкой народной республики будет русский язык.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял Народный Совет ДНР.

Депутаты республики внесли соответствующие поправки в конституцию страны. Преподавание на украинском языке сохраняется.

«Исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования...

В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей», – отмечается в преамбуле постановления.

Отметим, что на Украине, по недавним опросам, 73% граждан выступают за возвращение преподавания в школах на русском языке.

Между тем, власти Украины объявили широкомасштабную переквалификацию русскоязычных учителей. «Подтянуть терминологию на государственном языке» преподавателей школ заставят на летних курсах «повышения квалификации», чтобы к началу учебного 2020 года они могли обучать детей исключительно «українською мовою».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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