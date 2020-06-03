Луганск отказался от государственного статуса украинского языка

Народный Совет ЛНР принял закон, который определяет статус русского языка единственным государственным в народной республике.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба парламента.

Закон «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики «Об образовании» принят единогласно.

«Применение украинского языка не нашло практической реализации с 18 мая 2014 года, когда была принята Конституция ЛНР. В условиях усиления интеграционных процессов с РФ использование русского языка подтверждает укрепление культурных связей наших государств и будет способствовать их развитию», – заявил глава Комитета НС ЛНР по вопросам образования, науки и культуры Иван Санаев.

При этом украинский язык будет свободно преподаваться в учебных заведениях

«Равенство прав и свобод вне зависимости от языка и других обстоятельств гарантировано Конституцией ЛНР. Что же касается образования, то возможность его получения на родном языке сохраняется. Принятые изменения также не ограничивают права человека на использование украинского языка», – приводит слова Санаева «ПолитНавигатор».

Напомним, в начале марта текущего года Народный Совет Донецкой народной республики признал русский язык единственным государственным языком на территории ДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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