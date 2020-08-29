Конец «украинской литературы»: школы ДНР переходят на российские стандарты

В Донецкой народной республике с 1 сентября из школьных программ будут исключены украинский язык и литература.

Кроме того, вводятся новые предметы – География и история России, История Донецкого края и обществознание (государственное устройство РФ и ДНР).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в новой программе Минобразования ДНР.

Украинский, греческий и другие языки народов, проживающих на территории ДНР, будут преподаваться в тех школах, родительские комитеты которых подадут соответствующую заявку в министерство образования республики.

Напомним, ранее парламенты ДНР и ЛНР приняли постановления о лишении украинского языка статуса государственного на территориях республик, в связи с его невостребованностью.

Симферополь, Валентин Карамазов

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