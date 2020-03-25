Луганская народная республика устанавливает русский язык единственным государственным

В Луганской народной республике принято решение ликвидировать государственный статус украинского языка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава государства Леонид Пасечник.

«На заседании профильного комитета депутаты Народного Совета ЛНР оперативно рассмотрели внесенный мной законопроект. Это решение подтверждает выбранный нами в 2014 году путь на интеграцию с РФ и отражает реальные стремления населения Республики», – сообщил глава ЛНР.

В связи с этим пинят законопроект «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской Народной Республики».

«Данный законопроект разработан и внесен к рассмотрению в Народный Совет ЛНР главой ЛНР в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка в республике», – сообщил председатель профильного комитета Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский.

При этом изучение украинского языка сохраняется.

«Согласно части 2 статьи 19 Конституции Луганской Народной Республики каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кукарского.

Напомним, ранее в Донецкой народной республике также проголосовали за лишение украинского языка статуса государственного.

Симферополь, Валентин Карамазов

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