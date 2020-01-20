Глава Минобразования Украины желает внедрить сексуальное образование в школах

Министр образования и науки Украины Анна Новосад высказалась за введение сексуального образования в школах, в том числе и за открытое обсуждение сексуальной ориентации среди школьников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она заявила в интервью изданию «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, Новосад предлагает предварительно подумать о формате преподавания нового школьного предмета, чтобы не дать противникам «дискредитировать полезную идею».

«Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе – это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют», – заявила министр.

«Есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься», – выразила опасения Новосад и пообещала обдумать формы внедрения нового предмета.

Напомним, министр образования «Незалежной» объявила сегодня о широкомасштабной переквалификации русскоязычных учителей.

«Подтянуть терминологию на государственном языке» преподавателей школ заставят на летних курсах «повышения квалификации», чтобы к началу учебного 2020 года они могли обучать детей исключительно «українською мовою».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.01.20

Этапированному в Москву крымчанину предъявлено обвинение в шпионаже. / Украина вводит запрет на въезд автомобилей с номерами ПМР. / На Украине всех русскоязычных учителей заставят перейти на мову. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»