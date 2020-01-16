На Украине собираются максимально ограничить свободу слова

На Украине готовятся презентовать закон о дезинформации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о тотальном контроле за прессой поднимался еще на этапе разработке законопроекта о медиа. Однако в окончательном варианте документа положений об уголовной ответственности не оказалось.

Но, как выяснилось, журналистам расслабляться не стоит. Сегодня на заседании Совета по свободе слова и защите прав журналистов при президенте Украины первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук сообщил, что дезинформации будет посвящен отдельный закон: работа над проектом завершена, документ обнародуют 17 января.

По предварительным данным, новый закон таки предусматривает уголовную ответственность для журналистов. О реальных сроках заключения речи пока не идет, зато планируются существенные штрафы и запрет на занятие профессиональной деятельностью.

Кроме того, предполагается появление института Уполномоченного по блокированию контента, признанного дезинформацией.

В украинском медиа-сообществе считают, что с помощью закона власти намерены установить тотальный контроль за контентом и максимально ограничить свободу слова.

Любопытно, что закон о дезинформации анонсировали сразу после того, как в прессе были опубликованы данные о зарплатах украинских депутатов и чиновников.

Например, по данным СМИ, тот же Максимчук получил в декабре 405 тысяч гривен, в то время как средняя зарплата в стране составляет около 11 тысяч в месяц.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.01.20

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