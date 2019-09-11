В Киеве заявили, что обмен пленными – заслуга Франции

Обмен заключёнными гражданами между Москвой и Киевом – это услуга Путина Макрону за возвращение России в ПАСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный киевский эксперт и политолог Владимир Воля.

По его мнению, Франция, в свою очередь, нашла способ успокоить Киев и компенсировать политический урон, нанесённый Украине поддержкой Кремля Европой.

«Мой комментарий. По итогам двух дней славословий в адрес Зеленского. Вообще-то, обмен – это заслуга Макрона. Путин отдал долг Европе за возвращение России в ПАСЕ. А Макрон и иже с ним этим обменом сделали Украине небольшую компенсацию политического урона, появившегося из-за возвращения РФ в ПАСЕ. Похоже, что и по поводу Цемаха всё было согласовано с Европой», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», недавно соратник Петра Порошенко, замминистра «по делам оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что состоявшийся обмен пленными между Москвой и Киевом принёс победу России и нанёс тяжёлое поражение Украине.

По его словам, главное возмущение у противников Зеленского вызвало то, что Кремлю удалось полностью избежать ответственности за арест украинских моряков, а также, воспользовавшись невыгодным для Украины обменом, добиться значительного смягчения позиции Запада в отношении России.

Сам Георгий Тука называет политическим поражением Зеленского тот факт, что обмен удерживаемыми лицами произошёл фактически при прямом посредничестве лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, за которого заступился лично Владимир Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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