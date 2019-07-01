На Украине заявили, что встреча с Зеленским нужнее Путину

Официальный Киев назвал абсолютно «реальной» встречу президентов России и Украины в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Вместе с тем, Данилюк утверждает, что саммит на высшем уровне больше нужен Путину. Секретарь украинского Совбеза уверяет, что из-за международных санкций и «внутренних процессов» в России, Путин стремится поскорее увидеть Зеленского.

Тем не менее, отвечая на вопрос о реальности встречи двух президентов, Данилюк ответил «Конечно, более чем реальна».

По его словам, Москва не поддаётся внешнему давлению, поэтому Киев должен пойти навстречу Кремлю ради освобождения украинских моряков.

«Конечно, никто не верит, что они встретятся и решат все проблемы. Но заложников и военнопленных нужно освобождать. А через внешнее влияние, как показал опыт, это не работает. Будем пробовать новые механизмы», – заключил Александр Данилюк.

Напомним, сегодня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что в России готовы подождать, когда Украина изменит первоначальный отрицательный ответ министра иностранных дел Павла Климкина на предложение Москвы по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Михаил Поплавский, опираясь на свои источники в украинском парламенте, заявил, что публичная и откровенная антироссийская риторика президента Украины Владимира Зеленского является лишь прикрытием к подготовке встречи с российским президентом, на которой Киев озвучит свои предложения по мирному урегулированию в Донбассе.

По словам Поплавского, в данный момент идёт интенсивный обмен мнениями по дипломатическим каналам и согласовываются условия договорённостей о мире.

Кроме того, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не отказывается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.19

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