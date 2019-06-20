Зеленский втайне готовится к встрече с Путиным

Публичная и откровенная антироссийская риторика президента Украины Владимира Зеленского является лишь прикрытием к подготовке встречи с российским президентом, на которой Киев озвучит свои предложения по мирному урегулированию в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Михаил Поплавский.

По словам Поплавского, который ссылается на свои источники в команде Зеленского, в данный момент идёт интенсивный обмен мнениями по дипломатическим каналам и согласовываются условия договорённостей о мире.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения.

Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня как никто понимает свою историческую миссию по прекращению огня и мира на Украине», – поделился сведениями нардеп и добавил, что президент Украины всё равно поставит на встрече вопрос о принадлежности Крыма и Донбасса.

«На сегодняшний день от политики нового президента Владимира Зеленского все ожидают, в первую очередь, мира на Украине. Сегодня погибает много наших ребят, это трагедия, и мы уже 5 лет не можем выйти из этой ситуации.

Я думаю, что команда уже заявила о конструктивных действиях с точки зрения прекращения огня, с точки зрения переговоров во Франции и Германии.

И самое главное – сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», – приводит слова Поплавского «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня Владимир Путин во время прямой линии с жителями России заявил, что ждёт от Зеленского серьёзных шагов к миру в Донбассе.

Симферополь, Иван Капустин

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