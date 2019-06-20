Хватит ломать комедию – Путин призвал Зеленского проявить другие таланты

Глава «Незалежной» Владимир Зеленский до сих пор не понял, что пост президента страны – это не роль лидера в команде КВН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на прямой линии с жителями России заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вот вы не общаетесь с Зеленским. Но ему же трудно, он молодой, необученный. Сделайте первый шаг!», – процитировал ведущий обращение одного из участников прямой линии из соцсети.

Отвечая на призыв, Путин вспомнил об участии Владимира Зеленского в КВН и его выступлениях в России, отметив, что действующий президент Украины проявил тогда большие способности комедианта.

«Это было талантливо, – отметил президент. – Ещё раз повторю – талантливый человек».

Однако, президент напомнил, что происходящее сегодня в Донбассе – далеко не комедия, а настоящая трагедия.

«То, что он делал, было смешно. То, что я вижу сейчас, пока так назвать сложно. Теперь он президент и то, что там происходит – не смешно.

В частности, он заявлял, что «не будет разговаривать с сепаратистами», то есть, – с одной из сторон конфликта.

Но без этого невозможен переговорный процесс! В любых подобного рода конфликтах прямые переговоры ведутся между конфликтующими сторонами.

Блокада (ЛДНР) только усиливается. ВСУ усиливает обстрелы. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства. Но ее не видно, вопросы не решаются», – заключил Путин, давая понять, что ждёт от Зеленского серьёзных шагов к миру в Донбассе.

Напомним, вчера переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о так называемом «хлебном перемирии» на время сбора урожая зерновых в зоне АТО закончились безрезультатно.

Утром 19 июня армия Украины нанесла массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм.

По мнению представителя Народной милиции, обстрел Донецка ранним утром направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые должны состояться сегодня 19 июня, в Минске. Как сообщили в министерстве иностранных дел ДНР, работу начинают четыре рабочих подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам. После инаугурации Зеленского интенсивность огня с украинской стороны только усиливается.

Кроме того, в нарушение минских договорённостей, отдельные подразделения ВСУ занимают участки линии разграничения в так называемой серой зоне.

Как сообщал «Новый День», на днях Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием уже прибыли на передовую.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.06.19

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