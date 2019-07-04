Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским и обозначил условия для этого

Конструктивный диалог России и Украины возможен при выполнении украинским президентом Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Президент РФ напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал «установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе» и перестать называть их сепаратистами. Еще одним условием возобновления диалога Киева и Москвы Путин назвал выполнение украинскими властями Минских соглашений, а не «игнорирование их», сообщает пресс-служба Кремля.

«Киевские власти должны наконец-то понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между Россией и Украиной, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания», – подчеркнул российский президент, отметив, что Москва «к этому готова».

По словам Путина, «граждане Украины ждут от Владимира Зеленского и его команды не деклараций, а реальных действий, скорейших перемен к лучшему». Президент РФ перечислил, с чем, по его мнению, «придется разбираться» новому президенту Украины – «насильственная украинизация, запреты на использование родного для миллионов граждан Украины русского языка, включая преподавание на нем в вузах и школах, разгул неонацизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки разрушить хрупкий межконфессиональный мир».

В четверг, 4 июля, совершит визит в Италию, в ходе которого запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелло и главой совета министров Джузеппе Конте. Кроме того, Путин встретится с Папой Римским Франциском.

Напомним, 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отказывается встречаться Владимиром Зеленским. Однако, отметил пресс-атташе Кремля, украинский президент должен обозначить свою позицию и повестку российско-украинских переговоров. Песков добавил, что для Путина, в первую очередь, важен прагматический смысл возможной встречи. Для Москвы важно «иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам – реализации Минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик», указал он. По его словам, в этом случае Путин не откажется от прямого контакта с Зеленским.

Ранее, в ходе прямой линии с жителями России Путин призвал Зеленского проявить «политическую волю» в решении конфликта в Донбассе, а не продолжать «играть в КВН». По мнению президента РФ, Зеленский до сих пор не понял, что пост президента страны – это не работа комедиантом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.07.19

Губернатор Комарова пригласила детей из затопленной Иркутской области пожить в палаточном лагере Югры. / Партия «Коммунисты России» опять выдвинула на свердловских выборах москвича. / «Крым открыт для всех»: МИД Великобритании обвинили в спекуляциях на правах человека. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»