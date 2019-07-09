Путин: Киев неизбежно станет союзником Москвы

Союзнические отношения Украины и России неизбежны в будущем.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

Путин подчеркнул, что не сомневается в развороте националистического курса сегодняшней Украины на 180 градусов – к сближению двух соседних государств.

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», – отметил Путин.

Напомним, недавно российский президент заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским, однако украинский президент должен чётко сформулировать свою позицию в отношении России и прекращения войны в Донбассе.

Как сообщал «Новый День», украинский президент не хочет встречаться ни с лидерами донецких республик, ни отдельно с президентом РФ.

Напомним, вчера Зеленский потребовал от Путина приехать в Минск вместе с Ангелой Меркель, Эмманьюэлем Макроном, Дональдом Трампом и Терезой Мэй.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил ему, что Москва обдумает это предложение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.07.19

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