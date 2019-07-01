Песков: Зеленский не готов к встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин не отказывается встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако украинский президент должен внятно объяснить, чего он хочет от Москвы, то есть, – обозначить свою позицию и повестку российско-украинских переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что для Путина, в первую очередь, важен прагматический смысл возможной встречи.

«Путин преисполнен прагматизмом в том, что касается международных дел, тем более в вопросе отношений с Украиной. Встреча ради встречи не нужна, важны результаты», – отметил Песков и добавил, что для российской стороны важно «иметь полное понимание о подходах украинских визави к наиболее актуальным проблемам – реализации минских договоренностей и прямым контактам с представителями народных республик».

В этом случае, Путин не откажется от прямого контакта с Зеленским.

«Путин готов к контактам, но говорит, что для начала надо понять политику и стратегическую линию собеседников», – цитирует Пескова РБК.

«В международных отношениях нет ничего невозможного», – подчеркнул Песков и отметил, что нет никаких личных предубеждений у российского президента к украинскому.

Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Михаил Поплавский, опираясь на свои источники в украинском парламенте, заявил, что публичная и откровенная антироссийская риторика президента Украины Владимира Зеленского является лишь прикрытием к подготовке встречи с российским президентом, на которой Киев озвучит свои предложения по мирному урегулированию в Донбассе.

По словам Поплавского, в данный момент идёт интенсивный обмен мнениями по дипломатическим каналам и согласовываются условия договорённостей о мире.

Симферополь, Валентин Карамазов

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