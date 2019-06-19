«Киев ещё не отстрелялся»: перемирие в Донбассе откладывается

Переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о так называемом «хлебном перемирии» на время сбора урожая зерновых в зоне АТО закончились безрезультатно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, «несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления».

Сайдик выразил надежду, что на ближайшей встрече, которая состоится 2 июля, сторонам удастся договориться о прекращении огня.

«Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз», – уверяет он.

Однако пресс-секретарь представителя президента Зеленского в контактной в группе Леонида Кучмы попыталась намекнуть, что вина за обострение ситуации лежит на ЛДНР.

«Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к так называемому «хлебному» перемирию», – написала у себя в Фейсбуке Дарья Олифер.

По её словам, миссия ОБСЕ «должна получить надежный и безопасный доступ по всей территории Украины согласно ее мандату».

«Выполнение блока вопросов безопасности является точкой отсчета для имплементации минских соглашений», – заявила пресс-секретарь Кучмы.

Между тем, по мнению наблюдателей, интенсивность обстрелов Донбасса с украинской стороны до 2 июля лишь увеличится, так как Киев намерен до заключения перемирия занять ещё несколько стратегических участков в так называемой «серой зоне» разделения сторон.

«Видимо, Киев ещё не отсрелялся. Ещё не всё утилизировали, что со складов получили», – зло иронизируют пользователи в соцсетях.

Напомним, армия Украины сегодня утром, 19 июня, нанесла массированный удар по западу Донецка с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. В общей сложности было выпущено 110 снарядов, а также 52 мины калибром 120 мм.

По мнению представителя Народной милиции, обстрел Донецка ранним утром направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта, которые должны состояться сегодня 19 июня, в Минске. Как сообщили в министерстве иностранных дел ДНР, работу начинают четыре рабочих подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам. После инаугурации Зеленского интенсивность огня с украинской стороны только усиливается.

Кроме того, в нарушение минских договорённостей, отдельные подразделения ВСУ занимают участки линии разграничения в так называемой серой зоне.

Как сообщал «Новый День», на днях Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием уже прибыли на передовую.

Симферополь, Валентин Карамазов

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