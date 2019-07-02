Переговоры Украины и республик Донбасса возобновились в Минске

В столице Белоруссии после острых разногласий и перерыва вновь приступила к работе Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», начало переговоров подтвердила украинская сторона.

«В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы», – написала у себя в Фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Напомним, встреча возобновилась после скандала, который инициировал Киев, обвинив ЛДНР в несанкционированных обстрелах.

Как сообщал «Новый День», две недели назад переговоры Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске о так называемом «хлебном перемирии» на время сбора урожая зерновых в зоне АТО закончились безрезультатно.

Об этом заявил спецпредставитель главы миссии ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Я надеюсь, что мы о перемирии договоримся в следующий раз», – заявлял он.

Накануне на линии разграничения в Донбассе противоборствующие стороны приступили к отводу войск на расстояние, предусмотренное минскими договорённостями.

Информацию подтвердили в штабах ВСУ и ЛДНР.

Между тем, по информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам.

Кроме того, Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР.



Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.07.19

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