В Донбассе началось отведение войск ВСУ от территории ЛДНР

На линии разграничения в Донбассе противоборствующие стороны приступили к отводу войск на расстояние, предусмотренное минскими договорённостями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию подтвердили в штабах ВСУ и ЛДНР.

Сегодня развод передовых линий проходит в районе «Станицы Луганская».

Сообщается, что Украина отведёт свои войска вглубь контролируемой Киевом территории.

Ранее стороны разделяли всего 380 метров. Теперь это расстояние увеличится до 2 километров.

«Мы запустили белую ракету – сигнал готовности к разведению, ответную ракету запустили с той стороны. Есть надежда, что сегодня мы сможем приступить к разведению сил и средств», – заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

В свою очередь, украинская сторона сообщила, что завершила первый этап отвода подразделений у КПВВ «Станица Луганская».

«Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская». Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы», – сказано в сообщении украинских «Сил специальных операции» (бывшее АТО) в Фейсбуке.

Напомним, 2 июля возобновятся переговоры враждующих сторон в Минске о прекращении огня на время сбора урожая.

Как сообщал «Новый День», в последние месяцы украинские войска в нарушение минских договорённостей занимали отдельные участки в так называемой серой зоне на линии разграничения. В результате чего, расстояние между передовыми линиями сокращалось иногда до нескольких десятков метров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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