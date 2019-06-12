Украинские войска заняли позиции в 100 метрах от Донецка

Боевики 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в нарушение минских договорённостей заняли позиции в «серой» демилитаризованной зоне возле села Марьинка в 100 метрах от столицы ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил военный корреспондент ТРК «Украина» Алексей Кашпоровский.

«Мы пришли отвоевать эту землю… До конца этого года дойдём до российской границы, а дальше, возможно, и дальше», – похвалился на камеру командир украинского подразделения.

«24 бригада оправдывает свой статус «Королевской». Чуть больше месяца назад ее разведчики заняли серую зону в сторону Донецка и Трудовских. И теперь украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически, позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А серая зона – передвинулась в Трудовской район.

Благодаря продвижению королевской пехоты, жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии «Перестать стрелять». Везде, где украинская армия уходит вперед – Мариуполь, Славянск, Лисичанск – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку – если они и вправду хотят мира», – издевается над ополченцами в Фейсбуке сам Кашпоровский.

Напомним, накануне официальный Киев подтвердил, что украинские военные обстреливают жилые дома, больницы и школы на территории народных республик Донбасса, однако утверждает, что артиллерия ВСУ делает это «вынужденно», в ответ на «провокации» армии ЛДНР.

Между тем, представители вооружённых сил ЛДНР заявили, что сразу после визита президента Владимира Зеленского на передовую в Донбассе, резко участились обстрелы с украинской стороны, которые целенаправленно ведутся по жилым домам. Причём свои миномёты солдаты ВСУ устанавливают также в жилой зоне.

По сообщениям представителей вооружённых сил ДНР, украинские войска за последние сутки 12 раз обстреливали территорию народной республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.06.19

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