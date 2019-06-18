Киев намерен обрушить на Донбасс тонны лжи в придачу к снарядам

На Украине утверждают, что не будут возвращать Донбасс «ракетами и танками», а используют «страшное информационное оружие».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» является гораздо страшнее и действенней, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием – информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны.

Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий флаг», – уверен Разумков.

Между тем, «любовь» Разумкова и Зеленского к жителям ЛДНР пока проявляется в росте интенсивности артиллерийских обстрелов.

По информации представителей Донецка и Луганска, украинские войска ведут целенаправленный огонь по жилым зонам.

Кроме того, в нарушение минских договорённостей, отдельные подразделения ВСУ занимают участки линии разграничения в так называемой серой зоне.

Как сообщал «Новый День», на днях Киев привлёк крупнейшие телевизионные каналы Украины для подготовки постановочных сюжетов о «нарушении режима прекращения огня» вооружёнными силами ЛДНР. Сотрудники телеканалов со всем необходимым оборудованием уже прибыли на передовую.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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