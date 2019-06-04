Зеленский обвинил Москву в убийствах детей Донбасса и призвал ЕС «давить» на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, в очередной раз назвал Москву «агрессором» и возложил на Россию всю вину за детские смерти в зоне проводимой украинской армией АТО в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский написал в Фейсбуке, сразу по прилёте в административную столицу Евросоюза.

«Прилетел в Брюссель. Впереди – ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл (Кирилл Тлявов, застрелен накануне украинскими полицейскими – прим. «НД»). И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка.

Около 200 000 детей – это внутренне перемещенные лица. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим.

Сегодня, в Международный день ни в чем не повинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей.

Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу – как мы вместе собираемся надавить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти – ради детей», – обещает Зеленский.

Напомним, в результате обстрелов украинской артиллерией и авиацией населённых пунктов Донбасса, в ЛДНР за время гражданской войны погибли более сотни детей.

Накануне в Луганской народной республике прошли траурные мероприятия по случаю пятой годовщины авианалёта украинской авиации на Луганск, во время которого погибли несколько женщин.

Как сообщал «Новый День», вступая в должность президента, Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что готов на всё ради достижения мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – произнёс с парламентской трибуны Зеленский.



Симферополь, Валентин Карамазов

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