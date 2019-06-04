«Мы хотим всё закончить» – Зеленский пригрозил полным миром в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о немедленном мире в Донбассе и обмене пленными – «всех на всех».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое поручение он дал вновь назначенному главе украинской делегации в минской трёхконтактной группе (ТКГ) Леониду Кучме и ответственной по работе с пленными, экс-омбудсмену Верховной Рады Валерии Лутковской.

Неожиданное ускорение мирным порывам Зеленского придал, по мнению экспертов, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским президентом в Брюсселе.

«Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, обмен пленными», – доложил Владимир Зеленский.

По его словам, в белорусской столице к Леониду Кучме и Валерии Лутковской присоединится недавно назначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим всё закончить», – отчеканил Зеленский.

Кроме вопросов прекращения огня и обмена пленными, в Минске также будут затронуты гуманитарные и экономические вопросы, в частности, восстановление разрушенного моста на линии разделения в Станице Луганской.

Будет ли затронут вопрос снятия тотальной блокады Донбасса, не сообщается.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, в очередной раз назвал Москву «агрессором» и возложил на Россию всю вину за детские смерти в зоне проводимой украинской армией АТО в Донбассе.

При этом украинский президент призвал Европу «давить» на Россию до тех пор, пока не прекратится «агрессия» Москвы.

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