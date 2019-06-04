В Кремле призвали Зеленского сесть за «домашнюю работу»

Встреча России, Германии, Франции и Украины в «нормандском» формате возможна только после выполнения Киевом «домашней работы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодня пока не определены конкретные сроки встречи глав четырёх государств, отметил Песков и добавил, что состоялись только предварительные обсуждения по телефону между Путиным, Меркель и Макроном.

По итогам телефонных бесед, было решено дождаться, когда Украина определится со своей позицией по Донбассу и с составом команды, которая будет сопровождать Зеленского.

«И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат. Вместе с тем, было подчеркнуто, что ещё не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны.

Поэтому здесь в данном случае требуется определённая домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет», – пояснил Песков и уточнил, что «Киев находится в состоянии формирования и формулирования своих позиций».

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Брюссель, в очередной раз назвал Москву «агрессором» и возложил на Россию всю вину за детские смерти в зоне проводимой украинской армией АТО в Донбассе.

При этом украинский президент призвал Европу «давить» на Россию до тех пор, пока не прекратится «агрессия» Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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