Обменом пленными от Украины займётся бывший омбудсмен Верховной Рады

В Трёхстороннюю контактную группу от Украины в Минске, кроме Леонида кучмы, вернётся экс-уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Валерия Лутковская.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила в Фейсбуке первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

«Минская группа остается практически в том составе, в котором работала предыдущие четыре года», – сообщила Геращенко, которая сама участвовала в минских переговорах, однако была отозвана.

Ближайшая соратница экс-президента Порошенко подчеркнула, что удовлетворена «новым» составом минской группы от Украины.

«АП информирует, что сегодня на встрече с переназначенным главой ТКГ Кучмой, кроме всех предыдущих участников 4 подгрупп, присутствовала Валерия Лутковская», – написала Геращенко, и добавила, что приветствует это назначение.

Лутковская в составе ТГК от Киева будет отвечать за гуманитарные вопросы и освобождение военнопленных.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представит свой план по мирному урегулированию в Донбассе 5 июня текущего года.

Одним из первых предложений будет установление перемирия на время сбора урожая.

Другой «новацией» Зеленского стало возвращение в минскую переговорную группу по Донбассу от Киева 80-летнего экс-президента Украины Леонида Кучмы. Прежняя миссия Кучмы в Минске закончилась полным провалом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.19

Зеленский анонсировал перемирие на время сбора урожая. / В правительстве Крыма нашли действенный способ решения экологических проблем – демонстративное игнорирование. / Диверсия? Крымские чиновники сознательно не проводят массовую вакцинацию животных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»