Зеленский анонсировал перемирие на время сбора урожая

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что представит свой план по мирному урегулированию в Донбассе 5 июня текущего года.

По словам экспертов, озвученные Зеленским предложения пока ничем не отличаются от прежних стандартных объявлений Киева о кратковременных перемириях, которые нарушались практически на следующий день.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о «новых подходах» к мирному урегулированию украинский президент заявил сегодня на брифинге в Киеве, заявив, что у него есть «конкретные предложения и новые решения».

Однако Зеленский тут же намекнул, что ни о какой автономии или иной самостоятельности для народных республик Донбасса не может быть и речи.

«Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», – поспешил подчеркнуть он.

Одним из первых предложений будет установление перемирия на время сбора урожая. Напомним, многочисленные перемирия, привязанные к различным праздникам или важным экономическим и социальным мероприятиям и событиям вводились регулярно экс-президентом Порошенко, однако обстрелы населённых пунктов ЛДНР при этом не прекращались.

Другой «новацией» Зеленского стало возвращение в минскую переговорную группу по Донбассу от Киева 80-летнего экс-президента Украины Леонида Кучмы. Прежняя миссия Кучмы в Минске закончилась полным провалом.

Таким образом, по мнению наблюдателей, аносированная сегодня на 5 июня встреча контактной группы в столице Белоруссии, по-видимому, пройдёт в традиционной рутинной обстановке, за исключением того, что «старого Кучму» туда направил «новый Зеленский».

Как сообщал «Новый День», вступая в должность президента, Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что готов на всё ради достижения мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – произнёс с парламентской трибуны Зеленский.

Между тем, на днях председатель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается расматривать войну в Донбассе как внутригражданский конфликт и продолжит выдвигать России требования прежнего киевского руководства – «вывести оккупационные войска» из Донбасса, а заодно и Крыма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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