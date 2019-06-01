«Россия – оккупант», и точка: Киев окончательно отказался от референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается расматривать войну в Донбассе как внутригражданский конфликт и продолжит выдвигать России требования прежнего киевского руководства – «вывести оккупационные войска» из Донбасса, а заодно и Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-глава штаба кандидата Зеленского, а ныне председатель президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, в команде Зеленского по этому поводу существует единое монолитное мнение.

«Какой-то отличной позиции в позиции администрации Президента, команды Владимира Александровича Зеленского нет. Мы все прекрасно понимаем, кто оккупировал Крым, кто оккупировал фактически Донбасс, и кто делает те вещи, при том не только в Украине, а и во многих других государствах, которые повергают в шок цивилизованные государства.

Да, риторика может как-то отличаться, но на то мы и люди, чтобы у каждого были свои слова», – заявил правая рука Зеленского.

Кроме того, Разумков дал понять, что никаких переговоров с представителями народных республик Донбасса не будет.

Соответственно, считает глава президентской партии, нет смысла проводить и всеукраинский референдум о «мире в Донбассе».

«Естественно, по таким вопросам проводить референдумы нельзя. Они могут носить какой-то консультативный характер, но я думаю, что сегодня это не в повестке дня», – приводит слова Разумкова «ПолитНавигатор».

Напомним, В Кремле уже заявили, что для запуска российско-украинских переговоров Киев должен начать строго придерживаться минских соглашений, которые подразумевают прямой диалог украинского руководства с представителями ЛДНР.

Как сообщал «Новый День», вступая в должность президента, Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что готов на всё ради достижения мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – произнёс с парламентской трибуны Зеленский.

Позже штаб президента и сам Владимир Зеленский сделали ряд агрессивных заявлений и язвительных выпадов в сторону Москвы, не предложив, в то же время, никаких конкретных шагов со своей стороны.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва оставляет шансы Киеву для диалога и ждёт от Зеленского первого шага.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.06.19

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