Москва оставляет шансы Киеву для диалога и ждёт от Зеленского первого шага

Президент Украины Владимир Зеленский пока не предпринял никаких вменяемых действий, говорящих о готовности налаживать диалог с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире программы «Вести в субботу» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим», – подчеркнул премьер.

«Давайте запасёмся терпением. В конечном счёте это все в руках нового президента, новой власти», – добавил Медведев.

«Пока мы ничего нового не видим, но я не хочу забегать вперёд», – отметил премьер-министр и подчеркнул, что пока у Москвы «нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов».

Кроме того, Медведев возложил вину на Киев за практически полное прекращение официальных контактов.

«Это всё сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать. Это всё на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», – заявил премьер.

Медведев также посетовал, что даже единственный оставшийся канал общения Украины с Москвой через главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука отвергается командой нового президента «Незалежной».

«Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно», – предупредил премьер-министр РФ.

Напомним, ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Виктор Медведчук не будет представлять Украину на возможных мирных переговорах с Россией по Донбассу.

Богдан с иронией отметил, что если Москва настаивает на присутствии Медведчука на мирных переговорах, то может включить его в свою делегацию.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей – это их выбор», – язвил украинский чиновник.

Позже депутат Европарламента от Великобритании Натан Гилл заявил, что переговоры с Россией сейчас «вопрос номер один» для украинского руководства. Иные приоритеты, не касающиеся скорейшего возвращения пленных в Донбассе, ничего, кроме изумления, не вызывают.

При этом евродепутат привёл в пример команде Зеленского дипломатическую активность на российском направлении украинского политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.19

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