Зеленский начинает раздражать украинских экспертов

Отсутствие конкретных шагов нового президента Украины по разрешению конфликта в Донбассе приводит в негодование даже самых «уравновешенных» украинских экспертов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с эмоциональным обращением к Зеленскому «на ты» в эфире украинского телевидения выступил известный киевский политолог Михаил Погребинский, за которым в народе закрепился имидж «одного из самых спокойных и взвешенных» аналитиков.

Особенно Погребинского возмутило то, что действия и слова нового президента прямо противоречат его первым громогласным заявлениям о необходимости скорейшего прекращения войны в Донбассе.

«Какие шаги ты предпринял или слова сделал, которые приближали бы этот мир на востоке страны? Ну мы знаем, что ты побывал на книжной ярмарке, ты назначил своих людей туда-сюда. Но зато ты много чего сказал. Ты или люди твоей команды, которые один говорит, что с Россией будем кнутом либо пряником…

Никаких даже намеков на то, что может быть какое-то движение для решения проблемы мира, он сам обозначил это как приоритетное – ничего не произошло! Есть еще другие вопросы, которые связаны с интересами его избирателей на юге и востоке», – негодовал Погребинский.

Напомним, вступая в должность президента, Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что готов на всё ради достижения мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – произнёс с парламентской трибуны Зеленский.

Позже штаб президента и сам Владимир Зеленский сделали ряд агрессивных заявлений и язвительных выпадов в сторону Москвы, не предложив, в то же время, никаких конкретных шагов со своей стороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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