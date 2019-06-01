Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

В штаб украинского президента Владимира Зеленского поступило приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с подчёркнутой радостью сообщили в пресс-службе президента «Незалежной».

«Президент Украины Владимир Зеленский благодарен президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение», – говорится в сообщении.

В комментарии пресс-службы отметили, что Зеленский приветствует решение американской администрации внести в палату представителей США законопроект «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который предусматривает поставку в «Незалежную» различных типов летального вооружения и финансовую поддержку украинской армии.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», – заявил сам шоумен.

По сведениям источников украинских СМИ, визит Зеленского в США может состояться после встречи Трампа и Путина на полях саммита G20, который пройдёт в японском городе Осака в конце июня текущего года.

Между тем, на Украине ждут, когда президент начнёт выполнять данное на инаугурации обещание «сделать всё» для мира в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.19

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