Зеленский впервые выехал на линию разграничения в Донбассе

Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зеленский побывал в Станице Луганской (отделена от Луганска рекой Северский Донец) и в городе Счастье (расположен в 15 км от Луганска). В пресс-службе Зеленского уточнили, что позиции ЛНР находятся в 400 метрах от Станицы Луганской.

Президент пообщался с военнослужащими на тему бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем, социальным пакетом, укомплектования подразделений. И отметил, что обеспечение необходимо улучшать.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 28.05.19

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