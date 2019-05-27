Зеленскому публично пригрозили убийством за Донбасс

Игнорирование националистически настроенной части Украины при попытке заключить мир с народными республиками Донбасса обернётся для президента Зеленского потерей жизни.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заявил лидер «Украинской добровольческой армии» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош.

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», – угрожает Ярош.

Напомним, вступая в должность президента, Владимир Зеленский заявил в Верховной Раде, что готов на всё ради достижения мира в Донбассе.

«Меня часто спрашивали – на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что?! Я могу вас заверить – для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на всё… Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, если будет нужно, я готов потерять даже свою должность для того, чтобы только настал мир», – произнёс с парламентской трибуны Зеленский, однако тут же добавил: «Не теряя наших территорий, никогда!».

Позже украинский президент объявил, что для переговоров с Россией проведёт всеукраинский референдум, но уже на следующий день заявил, что ограничится опросом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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