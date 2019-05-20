Зеленский с ходу пустился в антироссийский галоп

Киев требует от Европы обеспечить полную загрузку украинской ГТС российским транзитным газом, немедленно остановить строительство «Северного потока – 2» и ввести против Москвы санкции, намного жёстче прежних.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сразу после своей инаугурации заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

«Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года.

Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2», – приводит слова украинского президента его пресс-служба.

При этом, Зеленский дополнительно обосновал усиление западных санкций необходимостью отомстить России за украинских карателей, уничтоженных донецкими ополченцами в Донбассе.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации через агрессию – это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно – не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе», – разошёлся шоумен.

В свою очередь, Шевчович аккуратно отметил, что «высоко ценит продолжение европейской политики Украиной».

Однако одного Шевчовича Зеленскому показалось слишком мало и он прямо обратился к американской делегации, представленой, правда, чиновниками далеко не высшего звена.

«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России... Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не можем, поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», – убеждал американцев Зеленский.

Как сообщал «Новый День», доходы от российского транзита газа, в случае его сохранения в прежних ежегодных объёмах, гарантированно спасает Украину от государственного дефолта перед западными кредиторами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.19

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